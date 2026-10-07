Ludhiana News: 70 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, दो बहनों पर मामला दर्ज

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जगरांव। गांव चडिक की दो बहनों पर 10 एकड़ जमीन बेचने का इकरारनामा कर 70 लाख रुपये लेने का आरोप है। बाद में जमीन की रजिस्ट्री न करवाने पर थाना सिटी जगराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान राजवंत कौर और गुरवीर कौर के रूप में हुई है।गांव सिधवां बेट निवासी जसविंदर सिंह ने पुलिस को शिकायत दी। उन्होंने बताया कि 5 मई 2023 को आरोपियों के साथ गांव चडिक में 10 एकड़ जमीन खरीदने का समझौता हुआ था। जमीन का कुल सौदा 1 करोड़ 70 लाख रुपये में तय हुआ था। जसविंदर सिंह ने अग्रिम राशि के तौर पर 70 लाख रुपये दिए थे। यह राशि जगराओं के राजा ढाबा में दी गई थी। इकरारनामे पर राजवंत कौर और जसविंदर सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। तरसेम सिंह और विरसा सिंह गवाह थे।जसविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि राजवंत कौर और गुरवीर कौर ने रजिस्ट्री नहीं करवाई। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। पुलिस के अनुसार, शिकायत की जांच सीआईए स्टाफ के इंचार्ज अमृतपाल सिंह ने की। जांच के तथ्यों के आधार पर दोनों बहनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।