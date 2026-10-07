फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Case registered against two sisters over alleged 70 lakh fraud.

Ludhiana News: 70 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, दो बहनों पर मामला दर्ज

Wed, 07 Oct 2026 05:10 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Wed, 07 Oct 2026 05:10 PM IST
विज्ञापन
Case registered against two sisters over alleged 70 lakh fraud.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


जगरांव। गांव चडिक की दो बहनों पर 10 एकड़ जमीन बेचने का इकरारनामा कर 70 लाख रुपये लेने का आरोप है। बाद में जमीन की रजिस्ट्री न करवाने पर थाना सिटी जगराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान राजवंत कौर और गुरवीर कौर के रूप में हुई है।

गांव सिधवां बेट निवासी जसविंदर सिंह ने पुलिस को शिकायत दी। उन्होंने बताया कि 5 मई 2023 को आरोपियों के साथ गांव चडिक में 10 एकड़ जमीन खरीदने का समझौता हुआ था। जमीन का कुल सौदा 1 करोड़ 70 लाख रुपये में तय हुआ था। जसविंदर सिंह ने अग्रिम राशि के तौर पर 70 लाख रुपये दिए थे। यह राशि जगराओं के राजा ढाबा में दी गई थी। इकरारनामे पर राजवंत कौर और जसविंदर सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। तरसेम सिंह और विरसा सिंह गवाह थे।
विज्ञापन


जसविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि राजवंत कौर और गुरवीर कौर ने रजिस्ट्री नहीं करवाई। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। पुलिस के अनुसार, शिकायत की जांच सीआईए स्टाफ के इंचार्ज अमृतपाल सिंह ने की। जांच के तथ्यों के आधार पर दोनों बहनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed