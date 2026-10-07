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शिकायत में अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया है कि शादी से पहले मनजिंदर कौर और उसके परिजनों की ओर से उन्हें बताया गया था कि वह पीसीएस अधिकारी हैं और अविवाहित हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि शादी के बाद उसे पता चला कि मनजिंदर कौर पहले तलाकशुदा थीं और उनका एक बच्चा भी है। विज्ञापन



उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वह पीसीएस अधिकारी नहीं हैं और इन तथ्यों की जानकारी उनसे छिपाई गई। अमरिंदर सिंह के अनुसार, शादी के करीब आठ महीने बाद उनकी पत्नी घर से सोने के आभूषण लेकर चली गईं। उन्होंने इसे लेकर पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया है। विज्ञापन विज्ञापन

शिकायत में अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया है कि शादी से पहले मनजिंदर कौर और उसके परिजनों की ओर से उन्हें बताया गया था कि वह पीसीएस अधिकारी हैं और अविवाहित हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि शादी के बाद उसे पता चला कि मनजिंदर कौर पहले तलाकशुदा थीं और उनका एक बच्चा भी है।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वह पीसीएस अधिकारी नहीं हैं और इन तथ्यों की जानकारी उनसे छिपाई गई। अमरिंदर सिंह के अनुसार, शादी के करीब आठ महीने बाद उनकी पत्नी घर से सोने के आभूषण लेकर चली गईं। उन्होंने इसे लेकर पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया है।

फतेहगढ़ साहिब में सरहिंद मार्केट कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह की शिकायत पर थाना सरहिंद पुलिस ने उनकी पत्नी मनजिंदर कौर समेत छह लोगों के खिलाफ शादी से जुड़ी धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया है। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं 318(4), 336(3), 338(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।