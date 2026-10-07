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'पीसीएस अफसर और कुंवारी हूं...': तलाकशुदा और एक बच्चे की मां ने आप नेता से की शादी; आठ माह बाद किया ये कांड

Wed, 07 Oct 2026 10:23 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, लुधियाना
अमर उजाला नेटवर्क, लुधियाना Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 07 Oct 2026 10:23 AM IST
सार

फतेहगढ़ साहिब में सरहिंद मार्केट कमेटी के अध्यक्ष और आप नेता अमरिंदर सिंह के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिला ने खुद को पीसीएस अफसर बताया और आप नेता से शादी कर ली। आठ महीने बाद पत्नी जेवर ले चली गई। पीड़ित पति ने पुलिस में शिकायत दी है।

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Woman Claiming to Be PCS Officer AAP Leader Man Marries her man Files Fraud Case Against Wife and Five Others
Woman Claiming to Be PCS Officer - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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फतेहगढ़ साहिब में सरहिंद मार्केट कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह की शिकायत पर थाना सरहिंद पुलिस ने उनकी पत्नी मनजिंदर कौर समेत छह लोगों के खिलाफ शादी से जुड़ी धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया है। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं 318(4), 336(3), 338(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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शिकायत में अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया है कि शादी से पहले मनजिंदर कौर और उसके परिजनों की ओर से उन्हें बताया गया था कि वह पीसीएस अधिकारी हैं और अविवाहित हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि शादी के बाद उसे पता चला कि मनजिंदर कौर पहले तलाकशुदा थीं और उनका एक बच्चा भी है। 
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उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वह पीसीएस अधिकारी नहीं हैं और इन तथ्यों की जानकारी उनसे छिपाई गई। अमरिंदर सिंह के अनुसार, शादी के करीब आठ महीने बाद उनकी पत्नी घर से सोने के आभूषण लेकर चली गईं। उन्होंने इसे लेकर पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया है।
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सभी आरोपी तरनतारन जिले के
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मामले में मनजिंदर कौर के अलावा तरसेम सिंह, वरिंदरजीत कौर, नरिंदर सिंह उर्फ गोल्डी, गुरप्रीत कौर और सुखिंदर सिंह राणा को आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपी तरनतारन जिले के गांव सुरसिंह के निवासी बताए गए हैं।

 

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। दूसरे पक्ष से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी।

डीएसपी कुलदीप सिंह संधु का कहना है कि अमरिंदर सिंह ने जो भी शिकायतें दर्ज करवाई हैं, उनकी जांच कराई जाएगी और दोषी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर अफवाहें न फैलाई जाएं।
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