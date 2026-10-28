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कूड़े की ट्रॉलियों के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, सड़क बंद की
जालंधर-कपूरथला रोड पर कूड़े की ट्रॉलियों और टिप्परों से हो रहे हादसों के विरोध में बुधवार को वार्ड नंबर 60 के इलाकावासियों ने पत्थर लगाकर सड़क बंद कर दी। लोगों ने आरोप लगाया कि ट्रॉलियां तेज रफ्तार और गलत दिशा में चलती हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ रहा है। सूचना मिलने पर नगर निगम अधिकारी, पार्षद गुरप्रीत सिंह और एसीपी वेस्ट आतिश भाटिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों ने रास्ता खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
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