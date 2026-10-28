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एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: भारत-बांग्लादेश मैच के दौरान मैदान में घुसा कुत्ता, टर्फ पर की गंदगी; देखें वीडियो

Wed, 28 Oct 2026 10:02 AM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 28 Oct 2026 10:02 AM IST
सार

जालंधर में हॉकी के अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में एक कुत्ता मैदान में घुस गया और उसने टर्फ पर गंदगी कर दी। जिसके बाद खेल को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। 

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A dog entered the field during the India-Bangladesh match
भारत-बांग्लादेश हॉकी मैच में घुसा कुत्ता - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे एशियन हॉकी चैंपियंस मुकाबले के दौरान उस समय अचानक हलचल मच गई, जब दूसरे क्वार्टर की शुरुआत से ठीक पहले एक कुत्ता मैदान में घुस आया। कुत्ते के मैदान में पहुंचने से कुछ देर के लिए खेल का माहौल बदल गया। इस दौरान कुत्ते ने हॉकी टर्फ पर गंदगी कर दी, जिसके कारण मुकाबले को आगे बढ़ाने से पहले मैदान की सफाई करनी पड़ी। 

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इस अप्रत्याशित घटना के चलते खेल शुरू होने में थोड़ी देरी हुई। मैच के दौरान हुई इस घटना ने मैदान में मौजूद खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच तेज रफ्तार और रोमांचक खेल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार मैदान में अचानक पहुंचे आवारा कुत्ते के कारण कुछ समय के लिए खेल की रफ्तार थम गई। 
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कुत्ते के टर्फ पर गंदगी करने के बाद मैदान को खेलने के लिए दोबारा तैयार करना जरूरी हो गया, ताकि मुकाबले को सुचारू रूप से जारी रखा जा सके।मैदान की सफाई पूरी होने के बाद खेल को दोबारा शुरू कराया गया। 
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हालांकि, खेल दोबारा शुरू होने के बाद मुकाबला अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। मैदान में आवारा कुत्ते के घुस आने की यह घटना मैच के दौरान एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के रूप में सामने आई।

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