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विश्व स्ट्रोक दिवस से पहले फोर्टिस अस्पताल ने स्ट्रोक के बारे में बढ़ाई जागरूकता
जालंधर, विश्व स्ट्रोक दिवस जो कि कल 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, से पहले फोर्टिस अस्पताल जालंधर ने एक जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस दौरान डॉ अंकुश मेहता ने बताया कि इस जागरूकता सत्र का उद्देश्य स्ट्रोक की जल्द पहचान और समय पर इलाज के महत्व को उजागर करना था। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि स्ट्रोक के मामले में हर मिनट कीमती होता है, सत्र में स्ट्रोक के शुरुआती संकेतों और तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। इस पहल के माध्यम से, अस्पताल का लक्ष्य जालंधर के लोगों को स्ट्रोक के लक्षणों को तुरंत पहचानने की जानकारी देना है। उन्होंने साथ ही, इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे जल्दी निदान और विशेष इलाज से मरीज के ठीक होने की संभावना बेहतर हो सकती है और लंबे समय तक रहने वाली विकलांगता के जोखिम को कम किया जा सकता है।
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