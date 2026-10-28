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एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: सीएम मान ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन, कहा- विश्व कप की मेजबानी के लिए हम तैयार

Wed, 28 Oct 2026 11:14 AM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 28 Oct 2026 11:14 AM IST
सार

चैंपियनशिप में भारत समेत छह देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। बांग्लादेश, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया की टीमों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का हॉकी से गहरा नाता है।

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CM Mann inaugurated the Asian Hockey Champions Trophy
सीएम मान ने किया एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का उद्घाटन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पंजाब ने पहली बार एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करते हुए अंतरराष्ट्रीय हॉकी में अपनी मजबूत विरासत को नया आयाम दिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में ‘हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब-2026’ का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब वर्ष 2030 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने के लिए भी तैयारियां कर रहा है।
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चैंपियनशिप में भारत समेत छह देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। बांग्लादेश, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया की टीमों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का हॉकी से गहरा नाता है। राज्य ने देश को कई ओलंपियन और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। अब सरकार खेल ढांचे को मजबूत कर नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को तैयार करने पर ध्यान दे रही है।
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पंजाब ने दिए 77 हॉकी ओलंपियन
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से लेकर 2024 के पेरिस ओलंपिक तक पंजाब ने देश को 77 हॉकी ओलंपियन दिए हैं। इनमें से 48 खिलाड़ियों ने ओलंपिक पदक जीते हैं। उन्होंने बलबीर सिंह सीनियर, ऊधम सिंह, पृथिपाल सिंह, अजीत पाल सिंह, सुरजीत सिंह और परगट सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के योगदान को याद किया। 

उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक-2021 और पेरिस ओलंपिक-2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने में पंजाब के खिलाड़ियों की अहम भूमिका रही। मौजूदा भारतीय टीम में भी पंजाब के आठ खिलाड़ी शामिल हैं।

हॉकी के बुनियादी ढांचे पर जोर
भगवंत मान ने बताया कि राज्य में छह नए एस्ट्रो-टर्फ हॉकी मैदान स्थापित किए गए हैं, जबकि दो अन्य मैदानों का निर्माण जारी है। इसके अलावा 18 छह-ए-साइड एस्ट्रो-टर्फ मैदान तैयार किए गए हैं। ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ के चौथे सीजन के लिए छह लाख से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। वहीं, मुख्यमंत्री खेल मैदान योजना के तहत राज्य में 3,000 से अधिक खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं।
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जालंधर में लीग मैच, मोहाली में सेमीफाइनल और फाइनल
मुख्यमंत्री ने बताया कि टूर्नामेंट के सभी लीग मुकाबले जालंधर में खेले जाएंगे, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में होंगे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से खेल पर्यटन, स्थानीय कारोबार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। पंजाब सरकार का लक्ष्य राज्य की हॉकी विरासत को मजबूत करना और युवाओं को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
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