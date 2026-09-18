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एलपीयू में आयकर विभाग का ‘आयकर चिंतन शिविर’: टैक्स ऑडिट से विदेशी संपत्तियों के खुलासे तक समझाए नियम

Fri, 18 Sep 2026 09:59 PM IST
पवन कुमार
Pawan Kumar पवन कुमार
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:59 PM IST
Income Tax Department’s ‘Income Tax Chintan Shivir’ at LPU: Rules explained—from tax audits to the disclosure of foreign assets
आयकर विभाग, उत्तर पश्चिम क्षेत्र की ओर से शुक्रवार को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू), जीटी रोड, फगवाड़ा में एक दिवसीय जागरूकता एवं शिक्षण कार्यक्रम ‘आयकर चिंतन शिविर’ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कर कानूनों में हुए हालिया बदलावों, टैक्स अनुपालन प्रक्रिया और आयकर विभाग के अधिकारियों के व्यावहारिक अनुभवों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कर विशेषज्ञों, पेशेवरों और अन्य आमंत्रित अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीबीडीटी नई दिल्ली के सदस्य प्रसेनजीत सिंह आईआरएस रहे। इस दौरान ‘फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्सपेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम, 2025’ को लेकर विशेष आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विदेशी संपत्तियां रखने वाले छोटे करदाताओं को योजना के प्रावधानों, आवश्यक घोषणाओं और प्रकटीकरण प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान करदाताओं और पेशेवरों को आयकर से जुड़े नियमों को समझने तथा समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के बाद सीबीडीटी सदस्य आईआरएस प्रसेनजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न आयकर विषयों पर जानकारी साझा की।
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