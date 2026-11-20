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जालंधर में कांग्रेस प्रदेश प्रधान परगट सिंह के घर पहुंचे डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों
डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों शुक्रवार को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परगट सिंह के निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान परगट सिंह और उनके परिवार के सदस्यों ने डेरा ब्यास प्रमुख का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
डेरा ब्यास प्रमुख के आगमन को लेकर परिवार में विशेष उत्साह देखने को मिला। परगट सिंह ने परिवार सहित उनका सम्मान किया। जानकारी के मुताबिक, बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों कुछ देर बाद भाजपा नेता सुशील रिंकू के निवास स्थान पर भी पहुंचेंगे। उनके इन दोनों नेताओं के घर पहुंचने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा हो रही है।
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