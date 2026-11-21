होशियारपुर। जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण ने जिले में दूसरी विशेष लोक अदालत का आयोजन किया। इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत लंबित मामलों की सुनवाई हुई।लोक अदालत में कुल 554 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से 226 मामलों का मौके पर ही निपटारा हो गया। संबंधित पक्षों के पक्ष में 4.76 करोड़ रुपये से अधिक के अवाॅर्ड पारित किए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजिंदर अग्रवाल के नेतृत्व में 10 पीठ गठित की गई थीं। इनमें होशियारपुर, दसूहा, मुकेरियां और गढ़शंकर में पीठ शामिल थीं। एक मामले में परमिंदर कौर ने रजवंत कौर को 2.10 लाख रुपये का भुगतान किया। सीजेएम-कम-सचिव नीरज गोयल ने लोगों से लोक अदालतों का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे समय और धन की बचत होती है और आपसी सद्भाव बढ़ता है।