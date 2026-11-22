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फगवाड़ा। थाना सदर पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को नशे की 28 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पंडोरी नाले के पास घेराबंदी कर आरोपी को काबू किया। युवक ने पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया था। पूछताछ में उसकी पहचान सुनील कुमार निवासी भगतपुरा, फगवाड़ा के रूप में हुई। आरोपी ने पुलिस को देखकर एक पारदर्शी लिफाफा फेंका था। जांच करने पर लिफाफे से नशे की 28 गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने सुनील कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

संवाद न्यूज एजेंसी