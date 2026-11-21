फिरोजपुर। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने ममदोट क्षेत्र से दो आरोपियों को काबू किया है। उनके पास से एक विदेशी पिस्तौल और पांच कारतूस बरामद किए गए। थाना ममदोट पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।बीएसएफ की टीम इलाके में गश्त कर रही थी। टीम ने सरहद से सटे खेतों में लवकरन सिंह और गुरबख्श सिंह को पकड़ा। दोनों गांव भंबा हाजी के निवासी हैं। तलाशी के दौरान एक अवैध विदेशी पिस्तौल और पांच कारतूस मिले। बीएसएफ ने आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपियों से पिस्तौल के स्रोत और उद्देश्य के बारे में पूछताछ कर रही है।