जालंधर में बोले भाजपा नेता शीतल अंगुराल-सीबीआई जांच सिर्फ ट्रेलर, बाकी फिल्म अभी बाकी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा की ओर से जालंधर में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी की प्रदेश और स्थानीय लीडरशिप मौजूद रही। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक शीतल अंगुराल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखे आरोप लगाए और कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पंजाब को दोबारा “रंगला पंजाब” बनाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। अंगुराल ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी और इसके बाद देश की जनता ने उन्हें लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है और भाजपा कार्यकर्ता पंजाब को भी विकसित भारत का मजबूत हिस्सा बनाने के लिए काम करेंगे। सीबीआई कार्रवाई का जिक्र करते हुए शीतल अंगुराल ने दावा किया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले ईडी की ओर से पंजाब के डीजीपी को तीन बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं की गई। अंगुराल ने कहा कि जिन अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों ने कथित तौर पर नियमों के विपरीत काम किया है, उन्हें भी जांच का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि “यह सिर्फ ट्रेलर है, बाकी फिल्म अभी बाकी है” और आने वाले समय में कई अन्य लोगों की भूमिका सामने आ सकती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार या पंजाब के लोगों के साथ धोखा करने वाला व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे जवाब देना होगा। ये आरोप शीतल अंगुराल द्वारा लगाए गए हैं; संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया अलग से महत्वपूर्ण होगी। अंगुराल ने पंजाब में नशे और बढ़ते अपराध को लेकर भी आप सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंचों, व्यापारियों और आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है तथा व्यापारियों से फिरौती मांगने की घटनाओं के कारण असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने कहा कि भाजपा ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के जरिए नशे के मुद्दे को लगातार उठाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से कथित भ्रष्टाचार, ट्रांसफर-पोस्टिंग और कुछ मामलों में दी गई कथित क्लीन चिट को लेकर स्पष्टीकरण देने की मांग की। अंगुराल ने कहा कि भाजपा नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी और पंजाब को फिर से “रंगला पंजाब” बनाने का मुद्दा जनता के बीच लेकर जाएगी।

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