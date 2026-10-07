Jalandhar News: तीन वाहनों की टक्कर, एक युवक गंभीर

फगवाड़ा। फगवाड़ा-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चहेड़ू पुलिस चौकी के सामने पुल पर तीन वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में महिंद्रा पिकअप में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।हादसे में वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा। सूचना मिलने पर सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने लोगों की मदद से घायल युवक को फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। हाईवे पुलिस इंचार्ज एएसआई मखण सिंह ने बताया कि जालंधर से फगवाड़ा जा रहे एक ट्रक ने महिंद्रा पिकअप को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर के बाद पिकअप आगे जा रही एक कार से टकरा गई। इसमें महिंद्रा पिकअप चालक घायल हो गया। सड़क सुरक्षा फोर्स ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू करवाया।