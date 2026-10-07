Jalandhar News: महिला से 1.88 लाख रुपये की साइबर ठगी

फिरोजपुर। बस्ती टैंकांवाली निवासी एक महिला से ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर साइबर ठगों ने 1.88 लाख रुपये ठग लिए। सुमन ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई है।पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुमन को 30 सितंबर को इंस्टाग्राम पर घर से काम का एक विज्ञापन दिखा था। विज्ञापन के लिंक पर क्लिक करने के बाद उसकी व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हुई। आरोपी ने उसे बातों में उलझाया। उससे अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से कुल 1,88,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। जब निवेश की गई रकम वापस नहीं आई, तब उसे धोखाधड़ी का पता चला। इसके बाद उसने तुरंत साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत की।