Jalandhar News: छावनी मंडी में विधायक ने शुरू करवाई धान खरीद

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फिरोजपुर। देहाती हलके के विधायक रजनीश दहिया ने बुधवार को दाना मंडी फिरोजपुर छावनी में धान की सरकारी खरीद शुरू करवाई। उन्होंने किसानों का स्वागत किया।



दहिया ने कहा कि पंजाब सरकार ने धान खरीद सीजन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए हैं। किसानों, मजदूरों और आढ़तियों को कोई परेशानी नहीं होगी। खरीदी गई धान का भुगतान निर्धारित समय में किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। जिले में धान खरीद के लिए कुल 127 केंद्र बनाए गए हैं। यहां धान की खरीद 2461 रुपये प्रति क्विंटल के निर्धारित समर्थन मूल्य पर होगी। मंडियों में पीने के पानी, छाया और रोशनी सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। दहिया ने किसानों से सूखी फसल लाने की अपील की ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारु रहे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की फसल का दाना-दाना खरीदेगी।

संवाद न्यूज एजेंसी