Jalandhar News: कटारूचक्क ने मोगा में धान खरीद का लिया जायजा

मोगा। पंजाब के खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बुधवार को मोगा की अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने धान की खरीद और लिफ्टिंग के प्रबंधों का जायजा लिया।मंत्री ने मंडी में किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने बताया कि अब तक मंडियों में 8.50 लाख मीट्रिक टन धान पहुंच चुका है। इसमें से 7.67 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। किसानों को फसल के 1221 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। कटारूचक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को मंडी में परेशानी से बचाना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश हैं कि किसी को मुश्किल न आए। पंजाब सरकार धान की खरीद सुनिश्चित कर रही है। मोगा मंडी में 2,736 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 2,048 मीट्रिक टन खरीदा गया है।