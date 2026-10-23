मामूली विवाद में किरच से हमला, युवक की मौत

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गांव किला नौ में मामूली विवाद के बाद किरच से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में गंभीर रूप से घायल यादविंदर सिंह यादू वांदर की मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक अपने पीछे दो छोटे बच्चे छोड़ गया है। पुलिस ने गांव के ही सुखचैन सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपी घटना के बाद से फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और मामले की जांच जारी है।

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