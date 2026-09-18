फाजिल्का के स्कूलों को धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

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फाजिल्का के कई स्कूलों को शुक्रवार सुबह ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। धमकी भरी ई-मेल मिलने के बाद स्कूल प्रबंधकों में चिंता का माहौल बन गया। स्कूल प्रबंधनों ने तुरंत पुलिस और संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी।

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