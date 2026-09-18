फाजिल्का के स्कूलों को धमकी: ई-मेल में लिखी बम से उड़ाने की बात, पुलिस ने शुरू की जांच

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सर्वहितकारी स्कूल की प्रिंसिपल मधु शर्मा ,आत्म वल्ल्भ पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल संगीता तिन्ना और होली हार्ट स्कूल की इंचार्ज शिल्पा भुसरी ने बताया कि उन्हें सुबह ई-मेल के जरिए धमकी मिली, जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। ई-मेल प्राप्त होते ही स्कूल प्रबंधन ने मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी।सूचना मिलने के बाद पुलिस ने धमकी भरी ई-मेल की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि ई-मेल किसने भेजी और इसके पीछे क्या उद्देश्य था। पुलिस द्वारा ई-मेल के स्रोत तथा धमकी की वास्तविकता का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।