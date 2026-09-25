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मानसा के सतनाम ने एशियाई खेलों में जीता ब्राॅन्ज, विधायक ने माता-पिता को किया सम्मानित

Nivedita

Updated Fri, 25 Sep 2026 11:42 AM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 11:42 AM IST







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मानसा के गांव फत्ता मालोका के सतनाम सिंह ने एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पंजाब का नाम रोशन किया। विधायक गुरप्रीत सिंह बनांवाली ने उनके माता-पिता से मुलाकात कर बेटे की सफलता पर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सतनाम सिंह के लिए ₹50 लाख के इनाम का भी ऐलान किया। ... और पढ़ें

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