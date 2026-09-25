चंडीगढ़ में आज पंजाब कांग्रेस का मार्च: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग, सचिन पायलट करेंगे नेतृत्व

विज्ञापन





पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने इस संबंध में कहा कि कांग्रेस वोट के अधिकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता के लिए अपनी आवाज उठाएगी।

विज्ञापन

पंजाब कांग्रेस आज 'वोट चोरी' के मुद्दे को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेगी। पंजाब प्रभारी सचिन पायलट की अध्यक्षता में मार्च निकाला जाएगा। पार्टी का कहना है कि यह मार्च वोट के अधिकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता के लिए आवाज उठाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।