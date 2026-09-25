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चंडीगढ़ में आज पंजाब कांग्रेस का मार्च: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग, सचिन पायलट करेंगे नेतृत्व

Fri, 25 Sep 2026 11:10 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 25 Sep 2026 11:10 AM IST
सार

पंजाब प्रभारी सचिन पायलट की अध्यक्षता में मार्च निकाला जाएगा। पार्टी का कहना है कि यह मार्च वोट के अधिकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता के लिए आवाज उठाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

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Punjab Congress march in Chandigarh Chief Election Commissioner Sachin Pilot amarinder singh raja warring
सचिन पायलट से ऑनलाइन बैठक करते अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग - फोटो : X @RajaBrar_INC

विस्तार
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पंजाब कांग्रेस आज 'वोट चोरी' के मुद्दे को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेगी। पंजाब प्रभारी सचिन पायलट की अध्यक्षता में मार्च निकाला जाएगा। पार्टी का कहना है कि यह मार्च वोट के अधिकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता के लिए आवाज उठाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
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पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने इस संबंध में कहा कि कांग्रेस वोट के अधिकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता के लिए अपनी आवाज उठाएगी।
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