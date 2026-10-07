चंडीगढ़ में बरसात

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चंडीगढ़ में बुधवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में बादल छाने के बाद तेज गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। अचानक बदले मौसम से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली।

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