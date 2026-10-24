पंजाब रोडवेज की हड़ताल खत्म

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पंजाब रोडवेज पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब (25/11) के प्रदेश प्रधान रेशम सिंह गिल्ल ने बताया कि लगातार चार दिनों से चल रही हड़ताल आज समाप्त हो गई। परिवहन मंत्री पंजाब के साथ पीआरटीसी मुख्यालय में हुई पैनल बैठक के बाद यूनियन ने धरना-प्रदर्शन खत्म करने और बस सेवाएं बहाल करने का ऐलान किया।
यूनियन के अनुसार, संगठन के आह्वान पर 21 अक्टूबर 2026 से समूह नेताओं और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार मुकम्मल हड़ताल और धरना दिया। इस दौरान सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार 24 अक्टूबर को परिवहन मंत्री पंजाब के साथ हुई पैनल बैठक में मांगों को लागू करने के संबंध में सहमति बनी।
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