पंजाब पुलिस पर आतंकियों से गठजोड़ का आरोप, सुखजिंदर रंधावा गृहमंत्री को भी भेज चुके हैं पत्र

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पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारियों पर आतंकियों से कथित गठजोड़ का गंभीर आरोप लगाया है। रंधावा के अनुसार, पुलिस अधिकारियों और आपराधिक तत्वों के बीच कथित सांठगांठ को लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र भी भेजा है। पत्र में पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। रंधावा का आरोप है कि ऐसी कथित मिलीभगत से गंभीर मामलों की जांच प्रभावित हो सकती है।

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