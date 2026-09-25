बठिंडा में गणेश विर्सजन के दौरान नहर में बहे भाई-बहन: तीन दिन बाद भी कोई सुराग नहीं, परिजनों ने लगाया धरना

विज्ञापन

छह वर्षीय अंजना और उसके 11 वर्षीय भाई रिशू की तलाश में एनडीआरएफ और नौजवान वेलफेयर सोसायटी की टीमें लगातार सर्च अभियान चला रही हैं। टीमें नहर के बहाव वाले विभिन्न हिस्सों में तलाश कर चुकी हैं और गांव घुद्दा तक भी पहुंचकर सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन देर शाम तक दोनों बच्चों का कोई पता नहीं चल सका।शुक्रवार सुबह नहर में बहे दोनों बच्चों के परिजनों ने नहर पर धरना लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे पहले वीरवार को बच्चों के परिजनों ने मेयर से मुलाकात करके मांग की थी कि नहर के पानी का बहाव कम करके उनके बच्चों को ढूंढ कर उन्हें दिया जाए। विधायक जगरूप सिंह गिल भी बच्चों के घर जाकर परिजनों को मिले थे, विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके बच्चों को ढूंढने का अभियान तेज करने के आदेश दिए थे।धरने के दौरान बच्चों के पिता एवं माता समेत अन्य परिजनों ने कहा कि अगर प्रशासन पहले से ही नहर पर पुख्ता इंतजाम करके रखता तो शायद आज उनके बच्चे उनके पास होते। उन्होंने जिला प्रशासन एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांग रखी कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द नहर से बाहर निकाला जाए।