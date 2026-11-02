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नंगल बाजार में बाहरी व्यक्ति स्टॉल लगाकर नहीं बेच पाएगा सामान, मार्केट कमेटी ने लिया सख्त फैसला
नंगल की मेन मार्केट में दुकानदारों ने सर्वसम्मति से सख्त निर्णय लेते हुए घोषणा की कि दिवाली व अन्य त्योहरों के समय किसी भी बाहरी व्यक्ति को मेन मार्केट में सामान ला कर बेचने की इजाजत नही दी जाएगी। मार्केट से बाहर बेशक वह अपने स्टॉल लगाकर सामान बेच सकते हैं। अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने बावजूद इसके बाजार में स्टॉल लगा अपना सामान बेचने का प्रयास किया तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा। इसकी जिम्मेवारी खुद संबंधित व्यक्ति की होगी। नंगल की मेन मार्केट के व्यपारियों ने लिया कड़ा निर्णय,दिवाली व अन्य त्यौहारों के मौके पर किसी बाहरी व्यक्ति को मार्केट में स्टाल लगा सामान नही बेचनें देंगे
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