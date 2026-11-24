{"_id":"6b0563cc0d2fd9540005810a","slug":"video-minister-sond-arrives-to-take-stock-of-preparations-for-the-moga-rally-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मंत्री सोंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को मोगा के गांव नथुवाला जदीद में आयोजित होने वाली खुशहाल रैली की तैयारियों का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधायकों और अधिकारियों के साथ रैली स्थल पर किए जा रहे विभिन्न प्रबंधों का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित टीमों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने कहा कि यह रैली पंजाब के लिए ऐतिहासिक साबित होगी। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल विशेष रूप से पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने पंजाब के हित में ऐसे कई काम किए हैं, जो पिछली सरकारें नहीं कर सकीं। ईडी की कार्रवाई को बताया बदले की राजनीति ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि यदि यह कार्रवाई तीन, चार या पांच साल पहले होती तो इसकी वजह समझ में आती, लेकिन चुनाव से महज दो महीने पहले केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत मान की बेदाग छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली में अपनाए गए इसी पैटर्न को अब पंजाब में दोहराने की कोशिश हो रही है, लेकिन पंजाब की जनता इस राजनीति को अच्छी तरह समझती है। अकाली दल-भाजपा गठबंधन पर साधा निशाना अकाली दल और भाजपा के संभावित गठबंधन पर निशाना साधते हुए सोंद ने कहा कि दोनों पार्टियां कई दशकों तक गठबंधन में रहीं, लेकिन उन्होंने पंजाब के लिए क्या किया? तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोनों पार्टियों ने जनता को गुमराह करने के लिए अलग होने का दिखावा किया। उन्होंने कहा कि 750 से अधिक किसानों की शहादत का जवाब दोनों पार्टियों को देना चाहिए। किसानों के बलिदान का जवाब दिए बिना दोबारा गठबंधन की कोशिश करना शर्मनाक है। उन्होंने सुखबीर बादल के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि पहले वह भाजपा में जाने वालों का डीएनए टेस्ट करवाने की बात करते थे, लेकिन आज उनके अपने बयानों पर सवाल उठ रहे हैं। सोंद ने आरोप लगाया कि अकाली दल ने पंजाब और पंथ को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और भाजपा के साथ गठबंधन पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर भारी पड़ सकता है। 2027 में बड़ी जीत का किया दावा मंत्री ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदलने या टिकट न मिलने पर दूसरी पार्टी में जाने जैसी बातों का अब ज्यादा महत्व नहीं है। जनता मुद्दों और सरकार के कामकाज के आधार पर अपना मन बना चुकी है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में जनहित के लिए जिस तरह काम किया है, वैसा पहले किसी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पिछली जीत से भी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए पाबंदियां हटाने की उठाई मांग करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए वीजा संबंधी पाबंदियां हटाने के मुद्दे पर सोंद ने कहा कि पंजाब विधानसभा के पिछले सत्र में इस संबंध में प्रस्ताव भी लाया गया था। उन्होंने कहा कि करतारपुर साहिब, पंजा साहिब, ननकाना साहिब और हसन अब्दाल जैसे पवित्र गुरुद्वारे पाकिस्तान में स्थित हैं। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए उचित जांच के बाद बिना अनावश्यक पाबंदियों के दर्शन की अनुमति मिलनी चाहिए। अंत में उन्होंने गुरु साहिब के प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि सरकारें श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करेंगी और इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगी।

... और पढ़ें