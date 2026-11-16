{"_id":"6afabdda086a00a88f07ec0b","slug":"video-mega-plantation-drive-in-chandigarh-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ में मेगा प्लांटेशन ड्राइव, राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने किया शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंडीगढ़ के सेक्टर 24 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित मेगा प्लांटेशन ड्राइव के शुभारंभ के अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया, मेयर सौरभ जोशी और विभिन्न धर्मों के संत महात्मा उपस्थित रहे। इस आयोजन के दौरान, माननीय राज्यपाल और प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने पौधों से लदे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी एक पौधा लगाया। यह मेगा प्लांटेशन ड्राइव शहर में हरियाली को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यपाल की उपस्थिति ने इस पहल को और अधिक बल प्रदान किया।

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