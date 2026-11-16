छठ महापर्व का समापन, नंगल में बिहार और यूपी के लोगों ने सतलुज दरिया के किनारे मनाया आस्था का महापर्व

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नंगल में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चार दिवसीय छठ महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह पर्व धूमधाम से संपन्न हुआ। आज सुबह की शुरुआत से पहले ही भारी संख्या में छठ पूजा करने वाले लोग बाबा उधो मंदिर के नीचे सतलुज दरिया के किनारे पहुंचे। उन्होंने पूरी निष्ठा और विधि-विधान से छठ मैया की पूजा-अर्चना की। सूर्य देव के उदय होते ही, छठ मैया का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने सतलुज के ठंडे पानी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया और अपने 36 घंटे के कठोर निर्जला व्रत का पारण किया। इस अवसर पर जमकर आतिशबाजी हुई, जिससे पूरा माहौल दीपावली जैसा नजर आ रहा था।

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