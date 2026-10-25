झोटा हत्याकांड में न्याय और नशे के खिलाफ पंजाबभर में ‘झाड़ू फूंक’ प्रदर्शन

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परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में न्याय और प्रदेश में नशे के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर एक्शन कमेटी के आह्वान पर आज पंजाबभर में ‘झाड़ू फूंक’ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नशाखोरी पर अंकुश लगाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए पंजाब सरकार को घेरा और सरकार को सत्ता से हटाने की मांग उठाई। एक्शन कमेटी ने इस अभियान के तहत नशे के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने और परविंदर सिंह झोटा के परिवार को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की है। कमेटी ने आंदोलन को गांवों से लेकर शहरों तक व्यापक स्तर पर ले जाने का आह्वान किया है। प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से नशे के मुद्दे पर जवाबदेही तय करने और इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। उग्राहां ने ग्राम इकाइयों से पुतले फूंकने की अपील की इस बीच, भारतीय किसान यूनियन एकता (उग्राहां) के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहां ने यूनियन की ग्राम स्तरीय इकाइयों से मुख्यमंत्री के पुतले फूंककर विरोध दर्ज कराने की अपील की है। उन्होंने कथित तौर पर नशा तस्करों, राजनेताओं और पुलिस के बीच मिलीभगत का प्रतिनिधित्व करने वालों के पुतले फूंकने का भी आह्वान किया। उग्राहां ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार नशे की समस्या पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि परविंदर सिंह झोटा के परिवार को न्याय मिलने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने और आंदोलन को सफल बनाने के लिए एकजुट रहें। एक्शन कमेटी और किसान संगठन ने नशे के खिलाफ कार्रवाई तथा झोटा हत्याकांड में न्याय की मांग को अपने आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया है।

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