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आईआईटी रोपड़ में योगिक विज्ञान एवं समग्र विकास केंद्र का उद्घाटन

शाहिल शर्मा

Updated Mon, 02 Nov 2026 06:59 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 06:59 PM IST







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आईआईटी रोपड़ में योगिक विज्ञान एवं समग्र विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की बुद्धिमत्ता के साथ-साथ उसकी समझदारी और विवेक को मापने से संबंधित श्वेत पत्र भी जारी किया गया। ... और पढ़ें

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