{"_id":"6ae892df83d531749e01020f","slug":"major-action-taken-in-panchkula-school-assault-case-principal-and-3-teachers-suspended-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंचकूला स्कूल मारपीट केस में बड़ा एक्शन, प्रिंसिपल समेत 3 शिक्षिकाएं सस्पेंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा के पंचकूला में केजी कक्षा की छह साल की छात्रा के साथ स्कूल परिसर में हुई बेरहमी से मारपीट के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सेक्टर-20 स्थित शहीद मेजर अनुज राजपूत राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल नीलू को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले स्कूल में तैनात दो जेबीटी शिक्षिकाओं को भी निलंबित किया जा चुका है। हरियाणा सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रविवार को प्रिंसिपल नीलू के निलंबन के आदेश जारी किए। उन्हें हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 के नियम-5 के तहत सस्पेंड किया गया है। स्कूल में हुई गंभीर घटना के बाद शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है। इससे पहले जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में तैनात दो जेबीटी शिक्षिकाओं को निलंबित किया था। इनमें सिमरनजीत कौर और पूजा रानी शामिल हैं। इस तरह मामले में अब तक स्कूल की प्रिंसिपल समेत तीन शिक्षिकाओं पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है।



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