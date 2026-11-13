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फिरोजपुर में निकाला गया भव्य नगर कीर्तन, निहंगों ने दिखाए गतका के जौहर
फिरोजपुर में गुरुद्वारा गुरु राम दास पुरी, अरमानपुरा से भव्य नगर कीर्तन सजाया गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से आरंभ होकर क्षेत्र के विभिन्न बाजारों से होते हुए गुजरा। इस दौरान विहंगों ने तलवारबाजी और गतका के हैरतअंगेज करतब दिखाकर संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाएं गुरु साहिब की पालकी के आगे सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई करती हुई चल रही थीं। पूरे रास्ते श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन का स्वागत किया और गुरु साहिब के प्रति अपनी श्रद्धा एवं आस्था प्रकट की।
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