चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव: आप का टिकट मंथन तेज, पहली सूची आज; मौजूदा पार्षदों को दोबारा मिल सकता है मौका

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पार्टी सूत्रों के अनुसार, आम आदमी पार्टी शुक्रवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। पहली सूची में करीब 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल होने की संभावना है।सूत्रों के मुताबिक, पहली सूची में पार्टी के मौजूदा पार्षदों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जिन पार्षदों ने अपने वार्ड में सक्रियता बनाए रखी है और जिनकी क्षेत्र में पकड़ मजबूत है, उन्हें दोबारा मौका दिया जा सकता है। इसी आधार पर पहली सूची में सभी मौजूदा पार्षदों के नाम शामिल होने की चर्चा है।पार्टी की ओर से जारी जानकारी और राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, छह वार्डों में संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं।वार्ड नंबर 1 दिलदार सिंहवार्ड नंबर 21 गुरप्रीतवार्ड नंबर 22 अंजू कटयालवार्ड नंबर 23 ओंकार सिंह औलखवार्ड नंबर 25 राधिका ढींगरावार्ड नंबर 30 सतनाम कौरहालांकि, इन नामों पर अंतिम मुहर पार्टी की कोर कमेटी और शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बाद ही लगेगी। पार्टी की ओर से अभी इन्हें आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है।नगर निगम चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आप सभी वार्डों में मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। पहली सूची जारी होने के बाद शेष वार्डों के उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन तेज होगा। पार्टी नेतृत्व सर्वे और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखकर टिकटों का अंतिम फैसला करेगा।इस पूरी कवायद को आगामी नगर निगम चुनाव के लिए आप की चुनावी तैयारियों के अहम चरण के तौर पर देखा जा रहा है।