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जानकारी के अनुसार, यह पुल पटियाला-संगरूर बाईपास पर गांव पसियाना के पास भाखड़ा नहर पर बना हुआ है। वीरवार तड़के जब दो ट्रक पुल से गुजर रहे थे तो अचानक पुल का हिस्सा टूटकर नीचे धंस गया। इससे दोनों ट्रक पुल के टूटे हिस्से में फंस गए। हादसे के दौरान एक ट्रक में आग लग गई, जिससे वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। विज्ञापन



पुल के अचानक टूटने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुल धंसने के असल कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हादसे के कारणों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जानकारी के अनुसार, यह पुल पटियाला-संगरूर बाईपास पर गांव पसियाना के पास भाखड़ा नहर पर बना हुआ है। वीरवार तड़के जब दो ट्रक पुल से गुजर रहे थे तो अचानक पुल का हिस्सा टूटकर नीचे धंस गया। इससे दोनों ट्रक पुल के टूटे हिस्से में फंस गए। हादसे के दौरान एक ट्रक में आग लग गई, जिससे वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।पुल के अचानक टूटने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुल धंसने के असल कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हादसे के कारणों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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पटियाला में वीरवार तड़के भाखड़ा नहर पर बना लोहे का पुल अचानक धंस गया। हादसे के समय पुल से दो ट्रक गुजर रहे थे, जो पुल के टूटे हिस्से में फंस गए। इस दौरान एक ट्रक में आग लग गई और वह बुरी तरह जल गया। हादसे में बड़ा जानी नुकसान होने से बच गया।