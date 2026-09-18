{"_id":"6aacd07039ef812b8d099e9f","slug":"video-drone-show-organized-in-moga-dedicated-to-the-650th-prakash-parv-of-shri-guru-ravidas-maharaj-ji-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा में श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित ड्रोन शो आयोजित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित पंजाब सरकार द्वारा करवाए जा रहे विशेष समागमों की श्रृंखला के तहत सरकारी आई.टी.आई., मोगा में करवाया गया ड्रोन शो संगत के लिए आकर्षण का केंद्र बना। रात के समय आसमान में सैकड़ों रोशन ड्रोन के माध्यम से श्री गुरु रविदास महाराज जी के जीवन, बाणी और महान विचारधारा की मनमोहक प्रस्तुति की गई।

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