{"_id":"6aca130cd04074b072092e64","slug":"video-dig-ssp-and-adc-development-visited-drug-hotspots-in-ferozepur-and-raised-public-awareness-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर में नशे के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पहुंचे डीआईजी, एसएसपी और एडीसी विकास, लोगों को किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब सरकार की ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के तहत डीआईजी फिरोजपुर रेंज स्नेहदीप शर्मा, एसएसपी फिरोजपुर भूपिंदर सिंह सिद्धू और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) कृष्ण पाल राजपूत ने फिरोजपुर शहर के विभिन्न नशा हॉटस्पॉट क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उन्हें नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया और नशे के खात्मे के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए आम लोगों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। नशा तस्करी से संबंधित जानकारी पुलिस के साथ साझा करने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए परिवारों व समाज को मिलकर प्रयास करने चाहिए। इस दौरान अधिकारियों ने राय सिख भवन का भी दौरा किया। उन्होंने खस्ताहाल भवन की साफ-सफाई और मरम्मत करवाकर इसे दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाने के संबंध में चर्चा की। इसके बाद सिविल अस्पताल फिरोजपुर स्थित नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण कर वहां मरीजों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। डीआईजी स्नेहदीप शर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में पुलिस के साथ आम लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। पुलिस नशा तस्करी रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी। एडीसी विकास कृष्ण पाल राजपूत ने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए जागरूकता, उपचार और सामाजिक सहयोग जरूरी हैं। नशे की लत से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव करने के बजाय उन्हें इलाज के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस अवसर पर डीएसपी सुखविंदर सिंह, नगर काउंसिल के कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र कुमार, एसएमओ डॉ. निखिल गुप्ता सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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