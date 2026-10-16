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फरीदकोट में नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं की अवैध बिक्री पर सख्ती
फरीदकोट में युद्ध नशों विरुद्ध मुहिम के तहत एसएसपी गुरबंस सिंह बैंस ने डीएसपी कोटकपूरा संजीव कुमार की मौजूदगी में कोटकपूरा केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में दवाओं की अवैध बिक्री और नशे के तौर पर उनके दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए केमिस्टों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। एसएसपी बैंस ने कहा कि नशे के लिए दुरुपयोग की आशंका वाली दवाओं की बिक्री में विशेष सतर्कता बरती जाए। दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड नियमानुसार रखा जाए और जिन दवाओं के लिए डॉक्टर का वैध पर्चा अनिवार्य है, उन्हें उसके आधार पर ही बेचा जाए।
उन्होंने केमिस्टों को किसी भी संदिग्ध या गैरकानूनी गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने और नशे की रोकथाम के लिए पुलिस के साथ तालमेल बनाए रखने की हिदायत दी। एसएसपी ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान को सफल बनाने में समाज के हर वर्ग की भूमिका अहम है। केमिस्ट समुदाय नियमों का पालन कर और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी साझा करके इस मुहिम में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उन्होंने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से पुलिस को पूरा सहयोग देने की अपील करते हुए स्पष्ट किया कि नशा तस्करी और गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
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