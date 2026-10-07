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पीएम मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर फरीदकोट में भाजपा ने मनाया सेवा संकल्प सभा कार्यक्रम
फरीदकोट के शहीद भगत सिंह पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा जिला फरीदकोट की ओर से ‘सेवा संकल्प सभा’ का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन सुना। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा जिला फरीदकोट के अध्यक्ष संदीप सिंह ‘सन्नी’ बराड़ के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर भाजपा की प्रदेश नेता परमपाल कौर मलूका ने विशेष रूप से शिरकत की।
कार्यक्रम में भाई राहुल सिंह सिद्धू, डॉ. संजीव गोयल, जसपाल पंजगराईं, डॉ. रमणदीप सिंह, गगन सेठी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के जनसेवा के सफर को देश के विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कार्यकर्ताओं को जनसेवा के लिए समर्पित रहने का संकल्प दिलाया।
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