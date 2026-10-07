Chd-Pb Big News: सांसद अमृतपाल को वीडियो कॉल की अनुमति, तरनतारन में 2 युवकों की हत्या; सीएम मान का BJP पर हमला

सांसद अमृतपाल को मिली वीडियो कॉल की अनुमति

असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को अमृतसर कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अपनी बीमार दादी से वीडियो कॉल के जरिये बातचीत करने की अनुमति दी है। अमृतपाल सिंह की ओर से उनके वकीलों ने कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बरिंदर सिंह ने फैसला सुनाया। अदालत के आदेश के मुताबिक, अमृतपाल सिंह आज से अगले पांच दिनों के भीतर एक बार अपनी बीमार दादी से वीडियो कॉल पर बातचीत कर सकेंगे। पढ़ें पूरी खबर