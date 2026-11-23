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मोगा में आप की रैली 26 को, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे
मोगा के गांव नत्थूवाला जदीद में आम आदमी पार्टी की ओर से 26 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर खुशहाल पंजाब रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, पंजाब सरकार के मंत्री और पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे।
रैली की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब केएपी सिन्हा और डीजीपी गौरव यादव रैली स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौके पर सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया और पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। रैली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
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