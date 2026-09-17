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मोगा पुलिस को बड़ी कामयाबी: निहाल सिंह वाला में पांच आरोपी काबू, राइफल-पिस्टल और कारतूस बरामद

Thu, 17 Sep 2026 11:22 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा Published by: Nivedita Updated Thu, 17 Sep 2026 11:22 AM IST
सार

आरोपियों से तीन राइफल, चार पिस्टल, छह मैगजीन और 106 कारतूस बरामद हुए हैं। 

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Moga Police Five accused apprehended in Nihal Singh Wala rifle pistol cartridges recovered
arrested - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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मोगा निहाल सिंह वाला दाना मंडी पुलिस ने दो कार में सवार पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से तीन राइफल, चार पिस्टल, छह मैगजीन और 106 कारतूस बरामद हुए हैं। 
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जानकारी के अनुसार दो गुटों में गैंगवार होना था जिसे पुलिस को सूचना मिलते ही नाकाम कर दिया। सभी आरोपी अलग-अलग जिलों के हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।  
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