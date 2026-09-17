{"_id":"6aab756c884c76650008e36a","slug":"video-farmers-to-block-trains-in-ferozepurs-mallanwala-after-12-pm-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर के मल्लांवाला में 12 बजे के बाद किसान रोकेंगे ट्रेन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजपुर के मल्लांवाला रेलवे स्टेशन पर किसान जत्थेबंदियों के नेता व कार्यकर्ता एकत्रित होकर आज दोपहर 12 बजे के बाद रेल यातायात रोकने की तैयारी में हैं। किसान नेताओं ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो वे रेलवे ट्रैक पर धरना देकर रोष प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान ट्रेनों को रोककर सरकार के खिलाफ विरोध जताया जाएगा।

... और पढ़ें