मलोया कॉलोनी में 1100 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा

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मलोया कॉलोनी में धार्मिक आयोजन के तहत 1100 महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। कलश यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। आयोजन के दौरान महिलाएं सिर पर कलश धारण कर यात्रा में शामिल हुईं।

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