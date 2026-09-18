Punjab Drug Crisis: केवल सिंह ढिल्लों और सुनील जाखड़ ने नशा विरोधी यात्रा पर दी प्रतिक्रिया

पंजाब में नशे की समस्या को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने नशे के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दोनों नेताओं ने पंजाब में नशे की स्थिति और भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही नशा विरोधी यात्रा को लेकर पार्टी का पक्ष रखा। भाजपा की ओर से इस यात्रा को पंजाब में नशे के खिलाफ जागरूकता और अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है।