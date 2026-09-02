{"_id":"6a97bcfbd405a2ad2f044e34","slug":"pu-student-election-2026-abvp-s-ankit-bidhan-becomes-the-new-president-of-punjab-university-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"PU Student Election 2026: ABVP के अंकित बिढान बने पंजाब यूनिवर्सिटी के नए अध्यक्ष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 2026 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। ABVP के प्रत्याशी अंकित बिढान पंजाब यूनिवर्सिटी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने कुल 2,879 वोट हासिल कर अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। अंकित बिढान मूल रूप से हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने जींद से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग से कानून की पढ़ाई की। वर्तमान में वह पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। चुनाव जीतने के बाद अंकित बिढान ने छात्रों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था, छात्रों की समस्याओं और बेहतर सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा और प्रशासन के साथ मिलकर उनके समाधान के लिए काम किया जाएगा।

... और पढ़ें