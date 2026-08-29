{"_id":"6a92b06659e0ad1d420fef95","slug":"political-power-on-display-at-rakhar-punya-fair-leaders-from-channi-to-mann-raise-election-slogans-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"रखड़ पुण्या मेले में सियासी शक्ति प्रदर्शन, चन्नी से लेकर मान तक नेताओं ने भरी चुनावी हुंकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

माझा क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक मेलों में शामिल रक्खड़ पुण्या इस बार धार्मिक आस्था के साथ-साथ सियासी शक्ति प्रदर्शन का भी बड़ा मंच बन गया। विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए शुक्रवार को विभिन्न राजनीतिक दलों ने मेले के दौरान अपने-अपने राजनीतिक सम्मेलन किए और पंजाब की सियासत में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। गुरु तेग बहादुर साहिब से जुड़ी ऐतिहासिक स्मृतियों के कारण रक्खड़ पुण्या का पंथक महत्व काफी अधिक है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी को देखते हुए राजनीतिक दल भी इस मंच का इस्तेमाल अपने संदेश और चुनावी रणनीति को जनता तक पहुंचाने के लिए करते हैं।

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