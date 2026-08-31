{"_id":"6a95a86c8346f0112600d51e","slug":"video-police-commissioner-harmanbir-singh-gill-addressed-the-public-under-operation-sampark-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर: ऑपरेशन संपर्क के तहत पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने जनता को किया संबोधित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन संपर्क के तहत पुलिस कमिश्नर श्री हरमनबीर सिंह गिल, आईपीएस ने आम जनता को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से पुलिस के साथ सहयोग करने और शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ऑपरेशन संपर्क का उद्देश्य पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना तथा लोगों की समस्याओं को सीधे तौर पर समझना है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से अपराध और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस कमिश्नरेट अमृतसर लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और शहर में अमन-कानून की स्थिति बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

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