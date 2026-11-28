{"_id":"6b0a75b8a6010f2603047700","slug":"video-mock-drill-in-amritsar-late-at-night-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर में देर रात मॉक ड्रिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देर रात जिला प्रशासन अमृतसर की ओर से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट रोड पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान आपात स्थिति से निपटने, घायलों को सुरक्षित निकालने और लोगों की जान बचाने के तरीकों का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के माध्यम से संबंधित विभागों ने अपनी तैयारियों का जायजा लिया और आपदा के समय त्वरित कार्रवाई करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया।

... और पढ़ें