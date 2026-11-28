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भाई मरदाना जी के अकाल चलाणा दिवस पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने उनके जीवन, त्याग और गुरु घर के प्रति अटूट श्रद्धा को याद किया। उन्होंने कहा कि भाई मरदाना जी श्री गुरु नानक देव जी के सच्चे साथी और अनन्य सिख थे। सतगुरु ने दबे-कुचले वर्ग से भाई मरदाना जी को अपना साथी बनाया। उन्होंने उदासियों सहित हर पड़ाव पर गुरु साहिब की संगत की। धामी ने बताया कि भाई मरदाना जी के अकाल चलाणा दिवस पर शिरोमणि कमेटी, भाई मरदाना जी सेवा सोसायटी और गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हॉल में भाई मरदाना रबाबी सभा की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

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